Marvel gibt „Fantastic Four“-Besetzung bekannt

Pedro Pascal als Mister Fantastic

In dem Reboot wird Reed Richards alias Mr. Fantastic, wie schon im Voraus spekuliert wurde, von keinem Geringeren als Pedro Pascal gespielt. Weiter zeigt die Zeichnung, dass The Invisible Woman, Sue Storm, von Vanessa Kirby übernommen wird. Joseph Quinn spielt The Human Torch, Johnny Storm, und Ebon Moss-Bachrach wird als Ben Grimm alias The Thing auftreten.