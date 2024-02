Kinderstar kehrt wieder zu seinen Wurzeln zurück

Der Weg zu den Western Cowboys

Als Jugendlicher zog es ihn dann aber mehr zur Musik. Seit 21 Jahren ist er Teil der bekannten Western Cowboys. Jetzt will er wieder zurück zu seinen Wurzeln kehren. Am 23. Februar um 19.30 Uhr findet die Premiere seines Musik-Kabaretts „Wäre ich bloß nicht geschlüpft“ im Gasthaus Schmalzl in Wimpassing statt.