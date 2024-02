„Madame Web“ mit Dakota Johnson als Hellseherin

In der Comic-Verfilmung „Madame Web“ mit Schauspiel-Schönheit Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey) geht es um Cassandra, eine Rettungssanitäterin, die nach einer Nahtoderfahrung die Fähigkeit entwickelt, in die Zukunft zu blicken. Aufgrund ihrer Visionen wird sie zur Beschützerin dreier junger Frauen. Lesen Sie hier die ganze Kritik zum neuen Marvel-Ableger.