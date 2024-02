Gewinnen zum Kinostart von „Madame Web“!

Mit „Madame Web“ erwartet Superheldenfans ab 14.02. ein Kino-Highlight, das nicht nur actiongeladene Unterhaltung verspricht, sondern auch tief in die mystische Seite des Marvel-Universums eintaucht. Dakota Johnson („Fifty Shades of Grey“-Reihe) schlüpft in die Rolle der Cassandra Webb, einer Rettungssanitäterin in Manhattan, die die Fähigkeit entwickelt, in die Zukunft zu sehen... und feststellt, dass sie diese Gabe nutzen kann, um sie zu verändern. Wir verlosen zum Kinostart 3 Fan-Packages!