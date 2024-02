Ihre gemeinsame Disziplin ist die Liebe

In „I Will Always Love You“ singt die bereits verstorbene Sängerin Whitney Houston von der ewigen Liebe für eine Person. Am heutigen Valentinstag, der stets am 14. Februar im Kalender steht, wird genau diese Liebe zueinander gefeiert. Sportlerinnen und Sportler aus Salzburg haben ihr Herz an andere Berufskolleginnen und -kollegen verloren. Die Liebe kennt bekanntlich keine Disziplin.