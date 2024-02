Haie schnappten sich die drei Pflichtpunkte

Innsbrucks Eishockey-Cracks gaben sich am Dienstag vor 2200 Zuschauern keine Blöße, kehrten mit einem 4:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Graz aus der Länderspielpause zurück. Der heiße Kampf um den direkten Playoff-Einzug geht für die Tiroler am Freitag (19.30 Uhr) in Feldkirch gegen die Pioneers weiter.