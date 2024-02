„Wollen die Pflicht-Mitgliedschaft abschaffen“

Anwalt ortet Problem in Struktur

Österreich sei mit 50.000 Ärzten EU-weit Nummer zwei beim Anteil der Ärzte pro Einwohner. „Das Problem liegt in der Struktur“, so Niedermayr. Niemand mit Top-Ausbildung wolle in einer Kassenordination 60 Stunden wöchentlich schuften, wenn er als Wahlarzt viel mehr Geld für deutlich weniger Arbeit bekomme.