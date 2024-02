Aktivisten erinnern an Vergewaltigungen der Hamas

Aktivisten haben bei einer Demonstration am Dienstag in Wien die „sofortige bedingungslose Freilassung aller Geiseln“ der Hamas gefordert. Sie erinnerten dabei auch an die von den Terroristen brutal vergewaltigten israelischen Frauen. Am Stephansplatz versammelten sich rund 70 Personen, unter anderem aus der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG).