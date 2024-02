Raser fuhr mit 100 km/h durch das Ortsgebiet

Für einen 24-jährigen Rumänen endete am Montagabend seine Spritztour mit dem Führerscheinentzug. Um halb 9 Uhr abends fuhr er von der Grabenstraße kommend in Richtung Kalvariengürtel. In der Unterführung beschleunigte er sein Fahrzeug auf knapp 100 km/h. 50 km/h über der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung!