Mauerwerks Zeit abgelaufen - jetzt ist FIFA am Zug

Nächstes Kapitel im Duell zwischen Mauerwerks Ex-Sportdirektor Igor Jovic und Präsident Mustafa Elnimr. Am Samstag ist die letzte Deadline für die ausstehenden Gehälter der FIFA abgelaufen. Für Jovic ist klar - die FIFA wird jetzt reagieren und Mauerwerk eine große Strafe aufbrummen. Elnimr hingegen will von dem allem nichts wissen und meint immer noch im Recht zu sein. Wir haben uns in der neuen Sendung der 3. Liga mit Igor Jovic und Krone-Redakteur Christian Mayerhofer über das brisante Thema unterhalten.