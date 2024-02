Februargedenken: Babler mit Attacken auf FPÖ

„Keine Koalition mit dem Faschismus“

Er werde sich aber nicht aufhalten lassen, auch gegen die ÖVP Ansagen zu machen, versicherte der SPÖ-Chef - gerade was eine „Orbanisierung“ anlange. Auch „damals“ habe alles mit der Radikalisierung der Konservativen begonnen, erinnerte Babler an die Zwischenkriegszeit. Das Blinken der Volkspartei nach rechts habe Jörg Haider und Heinz-Christian Strache groß gemacht, nun sei es Herbert Kickl. Daher appelliere er an die ÖVP, auf Distanz zu gehen und ebenfalls eine Koalition mit der FPÖ auszuschließen, egal wer dort an der Spitze stehe: „Keine Koalition heißt keine Koalition mit dem Faschismus.“