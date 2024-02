London geht gegen radikale israelische Siedler vor

Cameron: „Wir sind sehr besorgt“

Großbritannien forderte Israel zudem vor einer möglichen Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens zum „seriösen Nachdenken“ auf. „Wir sind sehr besorgt über das, was in Rafah geschieht“, erklärte am Montag Außenminister Cameron vor Journalisten. „Die Menschen, die sich dort befinden, sind oft bereits vier, fünf oder sechs Mal vertrieben worden. Sie können nirgends hin.“