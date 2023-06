Hailey Bieber stahl im heißen Look Braut die Show

Bereits am Sonntag feierte Kim Kardashians Ex-Assistentin Stephanie Shepherd Hochzeit mit ihrem Verlobten Larry Jackson in Beverly Hills. Die Gästeliste konnte sich in jedem Fall sehen lassen, wie Fotos, die der „Daily Mail“ vorliegen, beweisen. Neben Kris Jenner waren nämlich auch Justin Bieber und Ehefrau Hailey Bieber geladen.