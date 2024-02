Supertalent Dengg setzte Ausrufezeichen!

Am Sonntag war es so weit. Bei den European Open in Györ (Ungarn) verlor Dengg einzig gegen die Niederländerin Margit De Voogd. Sonst fuhr die 19-Jährige drei Siege ein. Am Ende stand mit Platz drei ihr erstes internaionales Resultat und gleichzeitig das erste Podest. Der Lohn für das Supertalent war die Weltcup-Medaille, die sie stolz in Empfang nahm.