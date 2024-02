Auböck bei WM in Doha über 400 m Kraul Achter!

„Wenn man so weit kommt und es geht im Finale so in die Hose, dann tut das extrem weh.“ Für den 27-Jährigen war es über seine Paradestrecke die nächste Enttäuschung bei einem Großereignis. Im Vorjahr war er bei der WM in Fukuoka ebenfalls Achter geworden, zu Rang 7 reichte es bei der Kurzbahn-EM im Dezember in Rumänien. Auböck bleibt damit vorerst ohne Langbahn-WM-Medaille. Für Frust ist aber keine Zeit, bereits am Montag geht es für ihn über 200 m Kraul weiter, am Dienstag folgt der 800-m-Bewerb. „Ich habe in den 200 eine gute Chance auf das Semifinale und hoffentlich aufs Finale. Ausschwimmen, abschließen, sich darüber ärgern und morgen wieder aufstehen und voll dabei sein“, lautete für den Athleten die Marschrichtung.