Skifahrer (49) brach sich bei Crash das Schienbein

Folgenschwerer Wintersportunfall am Samstagvormittag in Jerzens in Tirol! Ein deutscher Skifahrer (49) krachte mit einem Landsmann (19) auf einem Snowboard zusammen. Während der jüngere der beiden mit dem Schrecken davonkam, musste der 49-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.