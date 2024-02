„Keine Koalition mit Kickl, alles andere offen“

Offenbar sieht die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Landesebene nicht als Vorbild für den Bund. Denn am Sonntag hielt die ÖVP-Politikerin fest: Es gebe keine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl. „Das ist das, was fix ist. Alles andere ist offen“, so Mikl-Leitner.