Nehammer: „Unser Problem sind die Rechtsextremen“

Graz hat Bürgerliche „bitter notwendig“

Die Volkspartei zeichne aus, dass man „per Du und Du mit der Bevölkerung ist“, die meisten Bürgermeister stelle. Am Land, aber auch in Graz, wo die ÖVP in der Opposition ist: „Gerade diese Stadt hat es bitter notwendig, noch so was wie einen bürgerlichen Aufsichtsrat zu haben.“