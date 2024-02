Israelischer Großsturm auf Hamas hat begonnen

Österreich „sehr beunruhigt“

Auch Österreich stimmt ein in die internationale Kritik an den israelischen Angriffen auf die Grenzstadt Rafah im Gazastreifen. Man sei „sehr beunruhigt über eine mögliche Militäroperation in Rafah ohne einen Ausweg für Zivilisten“, teilte das Außenministerium am späten Samstagabend auf X (vormals Twitter) mit. „Zivilisten müssen jederzeit geschützt werden“, hieß es in dem Posting, das auch ein Bekenntnis zum Selbstverteidigungsrecht Israel gegen den Hamas-Terror enthielt.