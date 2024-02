Rapid und Austria zittern vor größter Liga-Blamage

In den letzten beiden Spielzeiten wurde es die Meistergruppe, davor zweimal nicht. Im letzten Jahr holte man in den letzten sechs Partien im Grunddurchgang zwölf Zähler. „Ich versuche, die positiven Erinnerungen abzurufen. Die Top 6 sind für mich kein Muss. Es führen viele Wege in den Europacup. In der Öffentlichkeit glaubt ja anscheinend keiner mehr, dass wir noch in die Top 6 einziehen. Das spricht vielleicht auch für uns ...“ Ist eine Meistergruppe ohne Austria und Rapid überhaupt vorstellbar? „Es wäre schade, weil beide Klubs die höchste Attraktivität in der Bundesliga haben“, betonte Ortlechner. Neuzugang Frans Krätzig feiert heute sein Debüt, steht gleich in der Startelf.