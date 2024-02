Austria gegen TSV Hartberg - ab 17 Uhr LIVE

Für Hartberg ist die Meistergruppe indes zum Greifen nahe. „Ich will aus den letzten fünf Spielen so viele Punkte wie möglich machen, und dann gibt es den Moment der Teilung, wo wir schauen werden, was Sache ist“, sagte Trainer Markus Schopp und fügte hinzu: „Wenn wir uns aber weiter so entwickeln, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch sehr viele Punkte machen werden.“