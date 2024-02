Knoll als Platzeinweiser und Beichten in der Loge

Währenddessen fühlte sich Andi Knoll bei seinem zweiten Opernball-Einsatz schon sehr wohl in seiner Haut, wenn so manche Gäste ihn auch offenbar für einen Platzanweiser hielten. Immerhin kamen so auch weniger prominente Ballbesucher zu Wort und auf die Frage, was sie heute auszugeben gedenke, prägte eine Dame den Sager des Abends, der auch in den sozialen Netzwerken für Begeisterung sorgte: „Hamma a Budget, Schatz?“