Die Promis funkelten in ihren Roben um die Wette

Auch an Silvia Schneider kam an diesem Opernball-Abend niemand vorbei. Sie trug ein Kleid, das sie gemeinsam mit Stephanie Hofer und dem englischen Modehaus DSI London realisiert hatte. Darunter glitzerte ein Bodysuit, der mit Swarovski-Steinen besetzt war. 100 Stunden Arbeit steckten in dieser Wow-Robe.