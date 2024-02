„Goldhauben und Schuhplattler haben wir“

Die Wogen in Gmunden gehen ob der Bilder von Gottfried Helnwein seit Beginn der Woche hoch. Die „Krone“ hat sich in der Stadt am Traunsee umgehört: Von Verständnis bis zu totaler Ablehnung war alles dabei. Was die Gmundner besonders aufregt und was der Bürgermeister dazu sagt, lesen sie in diesem Artikel...