Waffenlager in Messie-Haus: „Für die Rattenjagd!“

Vor fast einem Jahr wurden in einem Kärntner Messie-Haus Sprengstoff und Dutzende teils verbotene Waffen gefunden. Am Donnerstag saßen dafür drei Senioren und ein junger Mitbewohner auf der Anklagebank in Klagenfurt - von den Vorwürfen rund um Terrorangst und Bombenbau blieb wenig übrig, dafür viele Fragen offen!