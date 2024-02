Kinder nach Familiendrama in den USA vermisst

Als Polizisten nahe der US-Metropole Philadelphia am Mittwoch zu einem Einsatz gerufen werden, werden sie von Schüssen aus einem Wohnhaus niedergestreckt. Kurz darauf tobt ein Feuer in dem Gebäude und verhindert den Zugriff von Beamten. Es wird befürchtet, dass sich bis zu acht Familienmitglieder in dem abgebrannten Haus befanden - darunter auch mehrere Kinder.