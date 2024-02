Ertappter Schwarzfahrer schlägt Schaffner nieder

Bereits kurz nach der Abfahrt in Klagenfurt kam es gegen 21 Uhr in einem Waggon zur Eskalation: Im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit ertappte dein ÖBB-Schaffner einen 34-jährigen Rumänen, der sich ohne gültige Fahrkarte in den Waggon gesetzt hatte. Woraufhin der Kontrolleur den Schwarzfahrer am nächsten Bahnhof in Pörtschach „vor die Tür“ setzen wollte.