Seniorin bekam Klimabonus nur mit Geburtsurkunde

Eine Pensionistin (74) aus Linz zeigte am Postamt drei Ausweise her, bekam den eingeschriebenen Brief mit ihrem Klimabonus aber nicht ausgehändigt. Denn auf den Papieren fehlte ihr zweiter Vorname. Bei werthaltigen Sendungen, bei denen es um viel Geld gehe, sei man genau, erklärt die Post dazu.