BYD bringt heißen Hypercar und Brutalo-Offroader

Ja, U8 und U9 sind faszinierende Spielzeuge für Superreiche, und Denza hätte tatsächlich das Zeug zum Eroberer in der europäischen Premium-Klasse. Doch erst einmal machen die Chinesen weiter auf Masse statt Klasse und bringen deshalb ihr aktuelles Portfolio auf Vordermann. Nicht einmal zwei Jahre nach dem Europastart erhält deshalb der Tang ein Facelift, bei dem vor allem die Batterie profitiert: Statt bislang 86 hat die Batterie jetzt eine Kapazität von 108 kWh und die Normreichweite klettert von 400 auf 530 Kilometer. Damit dieses Wachstum nicht zur Geduldsprobe an der Steckdose führt, steigert BYD zugleich die Ladeleistung. Am Wechselstrom sind künftig elf statt sieben kW möglich und am Gleichstrom bis zu 190 kW. Auch sonst macht der Tang jetzt Tempo: Mit zwei Motoren von zusammen 517 PS beschleunigt er in 4,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und wird nun erst bei 180 km/h elektronisch begrenzt.