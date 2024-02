Biden versprach sich in Wahlkampfrede wieder

US-Präsident Joe Biden hat wieder einen seiner berüchtigten Versprecher geliefert. „Mitterrand aus Deutschland - ich meine Frankreich - schaute mich an (...)“, sagte er in einer Wahlkampfrede am Sonntag in Las Vegas. Dabei verwechselte er den aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron wohl mit seinem Vorgänger François Mitterrand. Mitterand ist bereits 1996 gestorben.