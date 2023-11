Trump stichelt mit Arztbrief gegen Präsident Biden

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump stichelt ausgerechnet an Joe Bidens 81. Geburtstag gegen seinen Nachfolger. Er veröffentlichte am Montag einen Brief, der ihm einen „ausgezeichneten“ Gesundheitszustand bescheinigte. Die Seriosität ist allerdings fraglich. In Bidens Gesundheitscheck im Februar war unter anderem die Refluxkrankheit aufgelistet.