Hafen bleibt in diesem Jahr vier Monate gesperrt

Fünf Pumpen im Einsatz

Das horizontal geführte Schiebetor hat eine Durchfahrtsbreite von 26 Metern. Es ruht in der sogenannten Torkammer, die auch eine Wartung des Tors ermöglicht. In die Stahlkonstruktion des Hochwasserschutztors werden fünf Pumpen eingebaut, die Wasser vom Handelshafen in die Donau zurückpumpen können.