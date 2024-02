So viele Ukrainer in Tirol noch in Grundversorgung

Mit dem neuen Kriegsschauplatz in Israel und dem Gazastreifen rückte am 7. Oktober des Vorjahres der Ukraine-Konflikt in der medialen Berichterstattung in das Abseits. Knapp zwei Jahre nach dem Angriffskrieg Russlands auf das von Präsident Wolodymyr Selenskyj geführte Nachbarland wollte die „Krone“ wissen, wie es um die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Tirol bestellt ist. Und hat dazu mehrere Zahlen in Erfahrung gebracht.