Süßer Nachwuchs bei stark gefährdeten Chamäleons

Globale Initiative „Reverse the Red“

Der Nachzucht sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt ihrer Art, denn wie mehr als ein Viertel aller Tier- und Pflanzenarten seien diese in ihrem Fortbestand durch Lebensraumverlust stark bedroht. Der Tiergarten Schönbrunn arbeite deshalb im Rahmen der globalen Initiative „Reverse the Red“ gemeinsam mit anderen Zoos, Naturschutzorganisationen, Ministerien und weiteren Partnern daran, der Ausrottung von Arten durch strategische Zusammenarbeit entgegenzuwirken und stabile gesunde Populationen zu erhalten.