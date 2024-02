Nachfolger von Hamilton: Massa legt sich fest!

Doch Massa hat Verständnis für die Entscheidung des Briten. „Wenn wir uns ansehen, wie Mercedes in den vergangenen zwei Jahren abgeschnitten hat, und wenn wir gleichzeitig wissen, dass Lewis aus seiner Schwäche für Ferrari nie ein Geheimnis gemacht hat, dann ist der Wechsel an sich keine so große Überraschung mehr“, so der Brasilianer, der sich 2008 ein packendes WM-Duell mit Hamilton lieferte und am Ende um einen Punkt die Formel-1-Krone verpasste.