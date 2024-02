Mercedes-Optionen: Wer wird Hamilton ersetzen?

Carlos Sainz (29): Der Spanier wäre frei ab 2025. Ob Carlos Sainz aber der Richtige für Mercedes ist? In bisher drei Jahren bei Ferrari an der Seite von Charles Leclerc lieferte er immerhin das eine oder andere Highlight, zum Beispiel bei seinem Sieg in Singapur. Der frühere Mercedes-Zögling Esteban Ocon (27) von Alpine ist ein anderer möglicher Kandidat. Teamchef Toto Wolff sah einst in dem Franzosen einen „Superstar der Zukunft“.