Hamilton zu Ferrari: „Übrigbleiben wird schon was“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Florian Gröger: Lewis Hamiltons Transfer zu Ferrari (Gröger: „Es wird schon ein bisserl was übrigbleiben“), die „Doping-Spiele“ von Peter Thiel, Daniel Yules unglaublicher Lauf von Platz 30 auf Platz 1, die Ski-WM in Saalbach, der ÖFB-Cup, der Titelkampf in England und die startende Handball-Saison.