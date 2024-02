Jährlich werden 100.000 Delfine abgeschlachtet

Delfine als wertvolle Köder

„Doch für diese Praxis hat sich in den letzten Jahren zunehmend eine gezielte Bejagung entwickelt“, teilte Nicola Hodgins, Delfinexpertin der WDC, mit. In einigen Gebieten übersteige der Marktwert von Delfinen als Köder sogar ihren Wert als Nahrung. In Peru werden den Angaben zufolge so jährlich etwa 15.000 Delfine und kleine Wale getötet, in Ghana fast 10.000.