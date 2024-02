Deutsches Trio quälte Mitbewohnerin (21) zu Tode

Hilfe kam zu spät

„Dass Menschen sich solche Gewalttaten ausdenken und in die Tat umsetzen, erfüllt die Kammer mit Entsetzen“, sagte die Vorsitzende Richterin am Montag. Nach einem Hinweis einer Bekannten war die junge Frau aus der Wohnung befreit und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag sie Anfang Juli 2020 aber ihren Verletzungen.