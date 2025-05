Campbell & Billa kehren in Österreichs Team zurück

In den beiden abschließenden Gruppen-Spielen geht es für die Schriebl-Truppe darum, Rang 3 abzusichern. Dieser würde zur Teilnahme am Playoff berechtigen, wo man den Verbleib in Liga A der Nations League fixieren kann. Um das zu erreichen, darf gegen Schottland am 30. Mai nicht verloren werden. Lehrgangsstart ist am kommenden Sonntag in Bad Erlach. Für das Deutschland-Heimspiel in Wien am 3. Juni wurden übrigens bisher 2700 Tickets abgesetzt, für die erhoffte Unterstützung von 10.000 Fans im Franz-Horr-Stadion könnte es damit eng werden. „Sollte es wirklich passieren, dass in Wien viele, viele, viele kommen, würde es uns guttun“, meinte Schriebl.