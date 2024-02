Die Imster Schemen und ihr Pakt mit dem Petrus

Was hätte wohl Volksprediger Abraham a Santa Clara, der 1683 das Imster Schemenlaufen in einem Reisebericht erstmals in das Licht der Geschichte rückte, nach diesem Sonntag in die Welt getragen? Die Schilderungen wären voll von Superlativen über Lebendigkeit, Farbenpracht und Mystik. Doch auch ohne historischen Tipp wurde die Imster Fasnacht Weltkulturerbe und jeder der 10.000 Zuseher weiß nun, warum.