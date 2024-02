König Charles zeigte sich erstmals nach OP wieder

Die beiden besuchten am Sonntag den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham. Charles hatte am 26. Jänner einen Eingriff wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung und wurde bereits wenige Tage später entlassen. Aus dem Palast hieß es, dass sich der Monarch noch einige Zeit zu Hause erholen werde, bevor er wieder Termine wahrnehme.