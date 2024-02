Wo Rasen, Driften & Co. ausdrücklich erlaubt ist

Neue Technik macht die Fahrzeuge von heute immer sicherer. Zumindest in der Theorie. In der Praxis wissen viele Lenker nämlich gar nicht, was ihre Autos überhaupt können – und was nicht. „Selbst die modernste Technik hat physikalische Grenzen, die man kennen, erfahren und trainieren muss“, weiß Roland Frisch zu berichten. Er ist Leiter des ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrums in Melk.