Der Pyro-Wahnsinn nervt Trainer und Spieler

Insgesamt 21 Minuten war das Cupspiel zwischen Sturm und der Austria Freitagabend in Graz wegen Pyrotechnik-Vorfällen unterbrochen, Schiedsrichter Jäger musste vor der Pause acht Minuten nachspielen lassen, am Ende sogar dreizehn - das macht keinen Spaß, ist so was von sinnlos.