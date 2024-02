Eiskletterer in Tirol abgestürzt: Schwer verletzt

Es ist eine Sportart, die sich wachsender Beliebtheit erfreut: das Eisklettern. Doch die Verletzungsgefahr ist nicht zu unterschätzen. Gleich zwei Schwerverletzte waren am Freitag in Tirol zu beklagen. Im Pitztal stürzte ein 60-Jähriger ab, in Osttirol ein 41-Jähriger.