Fury verschiebt Box-WM-Kampf gegen Usyk!

„Ich bin tief enttäuscht!“

„Ich bin tief enttäuscht, nachdem ich mich so lange auf den Kampf vorbereitet habe und in so einer guten Verfassung war“, ließ sich Fury zitieren. Der 35-Jährige bat alle Beteiligten des geplanten Kampfabends um Entschuldigung. Die Organisatoren kündigten an, so bald wie möglich einen neuen Termin für den Kampf in Saudi-Arabien festlegen zu wollen.