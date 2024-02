Notfall im Flieger! NFL-Star wird zum Lebensretter

„Wirklich erstaunlich“

Nach der Landung trafen Sanitäter ein und kümmerten sich um die Passagierin. Andrews stieg anschließend unauffällig aus dem Flieger und ging seines Weges, was bei Augenzeuge Springs Eindruck hinterließ: „Andrews stieg leise aus. Keine Fanfare. Wie schon in seiner gesamten Laufbahn ist er in einem entscheidenden Moment eingesprungen, als die Menschen ihn am meisten brauchten. Zu sehen, wie wildfremde Menschen in Aktion treten, um jemandem das Leben zu retten, ist wirklich erstaunlich.“