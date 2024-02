Winterwanderung durchs Horlachtal zum Larstighof

Wir wandern vom Parkplatz am breiten Fahrweg bezeichnet (Larstighof bzw. Larstigalm) ins Horlachtal. Der Horlachbach begleitet uns bis ans Ziel und sorgt für kühle Temperaturen. In Kombination mit der in diesem Abschnitt des Winters schattigen Lage der Route liegt immer noch so viel Schnee, dass sich die Mitnahme der Rodel wohl lohnt. Denn der Fahrweg ist auch eine Rodelbahn.