Letizia: Missgeschick - zweimal im selben Kleid!

Beim Empfang des in Spanien akkreditierten diplomatischen Korps hat sich für König Felipe VI. und Königin Letizia am Mittwoch nicht nur das königliche Protokoll wiederholt. Die Königin hatte auch ein nachtblaues Kleid wieder hervorgeholt, in dem sie sich schon bei der Neujahrsmilitärparade 2022 einmal gezeigt hatte. Das Unheimliche: Ein Missgeschick von damals wiederholte sich ebenfalls!