Putin will Banken in eroberte Gebiete schicken

Der russische Machthaber Wladimir Putin hat die Banken seines Landes aufgefordert, nicht zu zögern und sich in den annektierten Gebieten der Ukraine zu betätigen. „Das, was sie früher gefürchtet haben, die Sanktionen, das ist längst passiert. Warum sich fürchten?“, sagte Putin am Mittwoch in Moskau bei einer Sitzung über die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Region. „Man muss aktiver in diese Gebiete gehen und dort arbeiten“, sagte er der Agentur Tass zufolge.